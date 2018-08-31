72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 31.08.2018: Die Schule der Toten
45 Min.Folge vom 31.08.2018Ab 12
Am Ohio River steht die „Higginsport School“ nach über 100 Jahren Schulbetrieb inzwischen verlassen da. Doch in dem alten Gemäuer sollen Schattengestalten durch die Gänge irren und schaurige Kinderstimmen zu hören sein. Aber seit kurzem hat sich die Situation dramatisch verschärft: Innerhalb von 18 Monaten wurden auf dem Gelände sechs Tote gefunden, alle an einer Überdosis Drogen gestorben. Austin Maynard trägt jetzt die Verantwortung für das historische Gebäude und dessen Instandhaltung. Nach einer Reihe weiterer erschreckender Beobachtungen hat er sich an Nick und Katrina gewandt und hofft, dass die Geisterjäger dem Spuk ein Ende bereiten.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.