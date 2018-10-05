72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 05.10.2018: Späte Reue
45 Min.Folge vom 05.10.2018Ab 12
„Beattie Mansion” in St. Joseph, Missouri, wurde 1854 von Armstrong Beattie und seiner Frau Eliza erbaut. Das Leben der beiden schien glücklich, bis sich Unheil zusammenbraute: Nach kurzer, schwerer Krankheit starb Armstrong. Eliza folgte ihm ins Grab, doch ihre Seelen blieben im Haus, das als Obdachlosen- und Altersheim genutzt wurde. In den folgenden 100 Jahren hauchten hier viele ihr Leben aus. Der aktuelle Besitzer will in Beattie Mansion eine Frühstückspension betreiben, aber gespenstische Gestalten und Geräusche durchkreuzen seinen Plan. Seitdem traut sich keiner mehr ins Haus. Nur die Geisterjäger Nick und Katrina lassen sich nicht abschrecken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.