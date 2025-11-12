Zum Inhalt springenBarrierefrei
9-1-1: Lone Star

Zwei Teams, eine Familie

sixxStaffel 4Folge 16vom 12.11.2025
Zwei Teams, eine Familie

Zwei Teams, eine FamilieJetzt kostenlos streamen

9-1-1: Lone Star

Folge 16: Zwei Teams, eine Familie

43 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Owen erklärt T.K., dass die Huntington-Krankheit in ihrer Familie liegt, was seinen Sohn stark beunruhigt. Er überlegt deshalb sogar, die Hochzeit abzusagen. Da Owen seinen Bruder zurück nach Kalifornien begleitet, ist Judd vorübergehend Captain. Bei einem Brand widersetzt sich Tommy einem Befehl, um eine Person zu retten. Sie ist sich keiner Schuld bewusst, was zu Spannungen zwischen ihr und Judd führt.

9-1-1: Lone Star
9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star

