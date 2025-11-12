Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 18vom 12.11.2025
Folge 18: In Guten wie in schweren Tagen

42 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Nach dem Tod seines Vaters ist Carlos nicht in der Lage, zu heiraten, sodass die Hochzeit verschoben wird. Als er ein altes Video seines Vaters findet, vermutet er, dass Gabriel ermordet wurde, weil er ein korruptes Netzwerk innerhalb der Polizei aufdecken wollte. Carlos stellt weitere Nachforschungen an ...

