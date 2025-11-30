9-1-1 Notruf L.A.
Folge 13: Nachwirkungen
42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Im Fitnessstudio kollabieren mehrere Trainierende, doch anders als Hen zunächst vermutet, liegt es nicht an Dehydrierung. In einem Friseursalon bricht Feuer aus und eine der Beteiligten leidet an einer Wasserallergie. Hen muss sich außerdem um eine Frau kümmern, der ein Missgeschick mit einem Sexspielzeug passiert ist. Maddie und Chimney erhalten indes Besuch von ihrer neuen Nachbarin, einer überaus freundlichen Frau, die jedoch keine allzu guten Absichten hegt.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
