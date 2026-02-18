9-1-1 Notruf L.A.
Folge 14: Versagensangst
42 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Einmal im Jahr finden Arbeitsbewertungen statt, in deren Zuge Bobby Chimneys Führungsqualitäten auf die Probe stellen möchte. Eddies Tante arrangiert für ihn ein Date mit einer Frau, auf das aber beide nicht so recht Lust haben. Maddie muss in der Notrufzentrale einem jugendlichen Anrufer helfen, der vor einem Vorsingen eine Panikattacke hat. Außerdem rückt das Team aus, um einen verletzten Bodybuilder zu behandeln.
