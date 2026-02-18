Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9-1-1 Notruf L.A.

Versagensangst

sixxStaffel 6Folge 14vom 18.02.2026
Versagensangst

VersagensangstJetzt kostenlos streamen

9-1-1 Notruf L.A.

Folge 14: Versagensangst

42 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Einmal im Jahr finden Arbeitsbewertungen statt, in deren Zuge Bobby Chimneys Führungsqualitäten auf die Probe stellen möchte. Eddies Tante arrangiert für ihn ein Date mit einer Frau, auf das aber beide nicht so recht Lust haben. Maddie muss in der Notrufzentrale einem jugendlichen Anrufer helfen, der vor einem Vorsingen eine Panikattacke hat. Außerdem rückt das Team aus, um einen verletzten Bodybuilder zu behandeln.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1 Notruf L.A.
sixx
9-1-1 Notruf L.A.

9-1-1 Notruf L.A.

Alle 3 Staffeln und Folgen