Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
9-1-1 Notruf L.A.

Winde des Wahnsinns

ProSieben FUNStaffel 6Folge 9vom 23.11.2025
Joyn Plus
Winde des Wahnsinns

Winde des WahnsinnsJetzt ohne Werbung streamen

9-1-1 Notruf L.A.

Folge 9: Winde des Wahnsinns

43 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Stürmische Winde plagen die Bewohner L.A.s und sorgen für zahlreiche Notrufe bei der 118: Ein Hund kehrt mit einer abgetrennten Hand zu seinem Besitzer zurück und eine Frau schlafwandelt und fährt dabei mit einem Auto los. Bobby erfährt, dass sein Freund bei einem Brand ums Leben kam, möchte der Sache aber genauer auf den Grund gehen, während Chimney und Maddie eine Entscheidung bezüglich eines Hauskaufs treffen.

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1 Notruf L.A.
ProSieben FUN
9-1-1 Notruf L.A.

9-1-1 Notruf L.A.

Alle 2 Staffeln und Folgen