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9-1-1 Notruf L.A.

Kreuzfahrt ins Unglück

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 25.07.2026
Kreuzfahrt ins Unglück

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9-1-1 Notruf L.A.

Folge 1: Kreuzfahrt ins Unglück

42 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Bobby und Athena verbringen ihre Flitterwochen auf einer Kreuzfahrt. An Bord treffen sie die Petersons, die sie vor einigen Jahren bei einem Einsatz kennengelernt haben. Als Lola plötzlich verschwindet, hegt Athena den Verdacht, dass Norman seine Frau getötet hat. Norman hingegen behauptet, Lola sei während eines Landausflugs entführt worden. Während Bobby, Athena und Norman mit der Kapitänin die Situation besprechen, wird das Schiff angegrifen ...

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