9-1-1 Notruf L.A.
Folge 10: Vergebung und Hoffnung
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Bobby erwacht aus dem Koma. Athena ist überzeugt, dass Amir das Feuer in ihrem Haus gelegt hat, und schwört Rache. Christopher ist zutiefst verletzt, nachdem er gesehen hat, wie sein Vater eine Frau küsst, die wie seine verstorbene Mutter aussieht. Er ist wütend auf seinen Vater und möchte zu seinen Großeltern nach Texas ziehen. Hen und Karen sind verzweifelt: Die Stadträtin Ortiz hat durch ihren Einfluss erreicht, dass Mara ihnen als Pflegekind entzogen wurde.
