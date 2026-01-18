9-1-1 Notruf L.A.
Folge 8: Wiedergutmachung
42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Während eines AA-Treffens von Bobby erscheint Amir, der vor zehn Jahren seine Frau bei einem Brand in Minnesota verloren hat, den Bobby verursacht hat. Inzwischen arbeitet Amir in einem Krankenhaus auf der Station für Brandverletzte. Bobby möchte endlich Wiedergutmachung leisten, wie es der 9. Schritt der Anonymen Alkoholiker vorschreibt. An der mexikanischen Grenze, wo Amir ehrenamtlich als Flüchtlingshelfer tätig ist, kommt es jedoch zu einem folgenschweren Zwischenfall ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
