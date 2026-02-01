Mit dem Nachtzug durch EuropaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.02.2026: Mit dem Nachtzug durch Europa
92 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Mit dem Nachtzug quer durch Europa! Vier Länder in fünf Tagen. "Abenteuer Leben"- Reporter Cornel Bunz macht sich auf den Weg von Hamburg nach Rom, mit Zwischenstopps in Wien und Split. Reisen im eigenen Zimmer sozusagen, wie eine Kreuzfahrt auf Schienen - nur viel günstiger. Auf seiner To-Do-Liste stehen unter anderem Schnorcheln in der Adria und ein Selfie vor dem weltbekannten Trevi-Brunnen. Doch ist eine Zugreise durch Europa auch wirklich so komfortabel, wie versprochen?
