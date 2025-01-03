Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achim Müllers Schwaben-Challenge: Zwiebelrostbraten mit Spätzle

Kabel EinsStaffel 2024Folge 2vom 03.01.2025
Folge 2: Achim Müllers Schwaben-Challenge: Zwiebelrostbraten mit Spätzle

43 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Profikoch Achim Müller lässt die Jugend antreten und sich an einem Zwiebelrostbraten mit selbstgemachten Spätzle versuchen. Wer meistert die Schwaben-Challenge? Außerdem: Wir checken, ob positive Onlinebewertungen für Restaurants korrekt sind.

Kabel Eins
