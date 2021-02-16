Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.02.2021: Starke Brot-Alternativen
42 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 12
Es gibt fast nichts Besseres, als frisch gebackenes Brot! Wer es allerdings gesünder mag oder unter Allergien leidet, für den gibt es jede Menge Alternativen im Supermarktregal: Vom Eiweißbrot über das Cloud Bread bis hin zur Superfood Version - die Reporter Chrissi und Alex haben den Test gemacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins