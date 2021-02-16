Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.02.2021
Folge vom 16.02.2021: Starke Brot-Alternativen

42 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 12

Es gibt fast nichts Besseres, als frisch gebackenes Brot! Wer es allerdings gesünder mag oder unter Allergien leidet, für den gibt es jede Menge Alternativen im Supermarktregal: Vom Eiweißbrot über das Cloud Bread bis hin zur Superfood Version - die Reporter Chrissi und Alex haben den Test gemacht.

