Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 09.05.2019: Tödliches Dreieck
43 Min.Folge vom 09.05.2019Ab 12
In Newport Beach gibt es zwei Sorten von Menschen: Diejenigen, die es selbst zu Reichtum gebracht haben, und solche, die es auf ihr Geld abgesehen haben. Dazu gehört Nanette Johnston. Die attraktive 26-Jährige ist arbeitslos und will sich hier einen Millionär angeln. Bald lernt sie den superreichen 51-jährigen Bill McLaughlin kennen und beginnt eine Beziehung mit ihm. Ein Jahr nach der Verlobung kommt es zum Drama: Bill ist gerade aus Las Vegas zurück, als er in seiner Küche erschossen wird. Bei der Mordermittlung stellt sich heraus, dass Nanette neben ihrer Beziehung mit Bill eine Affäre mit dem Ex-NFL-Spieler Eric Naposki hatte, der nun zum Hauptverdächtigen wird.
