Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 23.05.2019: Das unlösbare Rätsel
43 Min.Folge vom 23.05.2019Ab 12
San Luis Obispo hat neben Traumwetter und herrlichen Stränden auch die California Polytechnic State University zu bieten. Die meisten Studenten sind glücklich, diese Uni besuchen zu dürfen, doch für ein Mädchen entwickelt sich daraus ein Albtraum. Kristin Smart hat ihr erstes Studienjahr beendet und freut sich auf ein Party-Wochenende im Campus. Doch am Montag ist die 19-Jährige verschwunden. Kristins Familie macht sich große Sorgen, aber die Polizei bleibt entspannt. Doch als Wochen und Monate ohne Nachrichten von Kristin ins Land ziehen, wird allen klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss, und der Letzte, der sie lebend gesehen hat, offensichtlich lügt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
