Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 12.02.2026
89 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Peter Giesel widmet sich den dreistesten der Dreisten. Diese fordern Geld für nie geschlossene Verträge, lassen Kunden monatelang warten oder zahlen schlicht weg nicht. Das alles offenbar ohne schlechtes Gewissen und zum Ärger tausender abgezockter Kunden.

