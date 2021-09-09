Perfide Ferienhaus-Masche in Kroatien und der NordseeJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 09.09.2021: Perfide Ferienhaus-Masche in Kroatien und der Nordsee
90 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12
Stellen Sie sich vor: Sie und Ihre Familie sind voller Vorfreude endlich wieder in die Ferne zu reisen und sich ein schönes Feriendomizil in Kroatien oder der Nordsee zu buchen und es stellt sich heraus: Das Angebot war ein Fake und sie stehen an ihrer Urlaubsdestination und haben keine Bleibe für Sich und Ihre Kinder. So etwas passiert leider viel zu oft und Peter Giesel und sein Team sind den Urlaubsbetrügern auf der Spur.
