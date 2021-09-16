Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Taxibetrug, Abzocke-Römer und ein überfülltes Paradies

Kabel EinsFolge vom 16.09.2021
Taxibetrug, Abzocke-Römer und ein überfülltes Paradies

Taxibetrug, Abzocke-Römer und ein überfülltes ParadiesJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Folge vom 16.09.2021: Taxibetrug, Abzocke-Römer und ein überfülltes Paradies

88 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12

90 Minuten auf einem Mini-Inselchen, Taxiabzocke und dreiste Preise beim Römer-Foto. Peter Giesel lässt die besten Fälle aus sieben Jahren Revue passieren.

Alle verfügbaren Folgen