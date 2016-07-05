Rom und Venedig: Traumstädte mit großem AbzockpotenzialJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 05.07.2016: Rom und Venedig: Traumstädte mit großem Abzockpotenzial
88 Min.Folge vom 05.07.2016Ab 6
In Rom zeigt Peter Giesel das derzeit größte Problem der ewigen Stadt: den Taschendiebstahl. Insider zeigen Peter, wie die Banden arbeiten. Außerdem versucht er, eine essbare und bezahlbare Pizza zu finden ... In Venedig schmeckt der Espresso am legendären Markusplatz zwar besonders gut, ist aber auch so teuer wie anderswo ein Abendessen. Zudem geht Peter einem riesigen Markt für Fälschungen auf den Grund: Das legendäre Murano-Glas wird hier nämlich tausendfach verkauft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH