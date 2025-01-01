Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Peter Giesel rettet den Urlaub
88 Min.Ab 12
Peter Giesel unterwegs als Urlaubsretter - er spürt aktuelle Fälle der noch laufenden Urlaubssaison 2017 auf. Er trifft Deutsche, die im Urlaub übers Ohr gehauen wurden oder gerade mitten im schlimmsten Urlaub ihres Lebens stecken. Mit seinem Team reist er den Opfern hinterher und versucht, die Probleme vor Ort anzugehen. An der Seite der Opfer kontaktiert Peter Giesel die Verantwortlichen und zieht diese zur Rechenschaft.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
