Kabel EinsFolge vom 11.07.2019
Folge vom 11.07.2019: Abzocke in Indien und Hongkong - Urlauber aufgepasst!

90 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 6

Das Taj Mahal, Goa, Hongkong - alles wunderschöne Urlaubsziele im fernen Asien. Doch Urlauber aufgepasst: auch hier wird knallhart abgezockt. Peter Giesel ist für sie vor Ort und deckt sie auf: die dreistesten Abzocken und Betrügereien.

