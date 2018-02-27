Folge vom 27.02.2018
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Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?
Folge vom 27.02.2018: Episode 1
87 Min.Folge vom 27.02.2018Ab 12
Heute testet Peter Giesel Glaser in München und Frankfurt sowie Elektriker in Berlin und Leipzig. Auch diesmal ist das Abzockpotential sehr hoch - werden die Handwerker ehrlich sein oder in die Falle tappen? Bildrechte: kabel eins/Hobmaier, Stefan.
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Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: kabel eins