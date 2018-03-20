Folge vom 20.03.2018
Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?
Folge vom 20.03.2018: Episode 4
In der heutigen Folge testet Peter Giesel Elektrotechniker in München und Leipzig. Eigentlich müssen bei den defekten Spülmaschinen nur die Dichtung oder die Pumpe ausgetauscht werden. Sind die Handwerker kompetent und ehrlich? Außerdem nimmt der "Allestester" Reinigungskräfte in Frankfurt und Berlin genau unter die Lupe. Bildrechte: Kabel Eins/Hobmaier, Stefan.
