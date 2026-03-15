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Afrika Extrem

Trockene Regionen im Süden

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Trockene Regionen im Süden

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Afrika Extrem

Folge 4: Trockene Regionen im Süden

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Der afrikanische Kontinent beheimatet in seinen vielfältigen Lebensräumen unzählige Tier- und Pflanzenarten. Die Doku-Serie begleitet die verschiedenen Spezies und zeigt, wie sie sich an die extremen Bedingungen angepasst haben.

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