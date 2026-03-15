Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Afrika Extrem

Der orangene River, Lebensader Südafrikas

Blue AntStaffel 1Folge 6vom 15.03.2026
Der orangene River, Lebensader Südafrikas

Der orangene River, Lebensader SüdafrikasJetzt kostenlos streamen

Afrika Extrem

Folge 6: Der orangene River, Lebensader Südafrikas

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Der afrikanische Kontinent beheimatet in seinen vielfältigen Lebensräumen unzählige Tier- und Pflanzenarten. Die Doku-Serie begleitet die verschiedenen Spezies und zeigt, wie sie sich an die extremen Bedingungen angepasst haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Afrika Extrem
Blue Ant
Afrika Extrem

Afrika Extrem

Alle 1 Staffeln und Folgen