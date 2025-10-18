Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geheimnis von Sittaford

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 18.10.2025
Folge 4: Das Geheimnis von Sittaford

94 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

In einer bitterkalten Nacht beschließen die Bewohner des Hotels "The Three Crowns" eine Séance abzuhalten. Aus dem Jenseits erreicht sie die Botschaft: "Tod heute Nacht Trevelyan". Als Clive Trevelyan noch in derselben Nacht ermordet in seinem Bett aufgefunden wird, beschuldigen die Hotelgäste den unliebsamen Neffen des Toten, James Pearson, die Tat begangen zu haben. Seine Verlobte Emily versucht daraufhin alles, um seine Unschuld zu beweisen ...

