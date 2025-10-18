Das Geheimnis von SittafordJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Das Geheimnis von Sittaford
94 Min.Ab 12
In einer bitterkalten Nacht beschließen die Bewohner des Hotels "The Three Crowns" eine Séance abzuhalten. Aus dem Jenseits erreicht sie die Botschaft: "Tod heute Nacht Trevelyan". Als Clive Trevelyan noch in derselben Nacht ermordet in seinem Bett aufgefunden wird, beschuldigen die Hotelgäste den unliebsamen Neffen des Toten, James Pearson, die Tat begangen zu haben. Seine Verlobte Emily versucht daraufhin alles, um seine Unschuld zu beweisen ...
