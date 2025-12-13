Agatha Christies Marple
Folge 4: Ein Schritt ins Leere
94 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Miss Marple ist zu Besuch bei ihrer alten Freundin Marjorie Attfield. Ihr Sohn Bobby fand vor ein paar Tagen einen schwer verletzten Mann, der ihm kurz bevor er starb den geheimnisvollen Satz "Warum haben sie nicht Evans gefragt?" zuflüsterte. Bobby erzählt seiner Bekannten Frankie Derwent von den letzten Worten des Toten und sie beschließen zusammen mit Miss Marple herauszufinden, welches Geheimnis hinter diesem letzten Satz steckt und warum Mr. Carstairs sterben musste ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
