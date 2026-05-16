Aircraft Doctors
Folge vom 16.05.2026: Fliegerträume
45 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Adrian führt in Leer-Papenburg die 100-Stunden-Kontrolle einer Beechcraft F33 Alpha durch. Später ist er am Flughafen Groningen für eine Pre-Buy-Inspektion einer Cirrus SR20 bei einem Cirrus-Aircraft-Händler verabredet. Dort wirft er einen Blick hinter die Kulissen und betrachtet die verschiedenen Modelle der Cirrus-Flotte. Gleichzeitig läuft die jährliche Airshow auf dem Flugplatz Gelnhausen, bei der Veranstaltungsleiter Benjamin Schaum die Besonderheiten der Show hervorhebt.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-7: welt