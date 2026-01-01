Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Ab 12
Ab 12
Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Sie sind Top-Piloten und Abenteurer in einem - ihr Job ist es, millionenschwere Flugzeuge sicherzustellen. Wenn sich ein Käufer ohne Bezahlung aus dem Staub macht oder seine Raten nicht bezahlt, sorgen die „Repo Men“ dafür, dass der Besitzer nicht auf dem Schaden sitzen bleibt. Selbstredend braucht man für diesen außergewöhnlichen Job mehr als einen gültigen Pilotenschein. Doch Mike Kennedy und seine Berufskollegen sind mit allen Wassern gewaschen, kennen die verschiedenen Flugzeugmodelle und sämtliche Tricks der Schuldner. Egal ob Learjet, Beechcraft Baron 58 oder Cessna: Zunächst machen die Profis den Flieger in Detektiv-Manier ausfindig, anschließend bringen sie ihn in die Luft.
Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.