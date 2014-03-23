Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 23.03.2014: Der große Coup
44 Min.Folge vom 23.03.2014Ab 12
Ein reicher Playboy zahlt in Kalifornien seine Raten nicht. Dieses unseriöse Geschäftsgebaren will sich der Vorbesitzer der Cirrus SR22 nicht bieten lassen. Deshalb sollen Mike Kennedy und sein Partner Archie Donovan das viersitzige Leichtflugzeug vorübergehend sicherstellen. Auf dem Weg zum Airport legen sich die „Repo Men“ eine kluge Taktik für den Auftrag zurecht. Flugzeugeintreiber Kevin Lacey greift in Maryland ebenfalls tief in die Trickkiste, um einen säumigen Schuldner zu überlisten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.