Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 09.03.2014: Spielverderber
44 Min.Folge vom 09.03.2014Ab 12
Flugzeugeintreiber Ken Cage und sein Partner Danny Thompson durchkämmen die Everglades auf der Suche nach einer Cessna 180. Das Flugzeug ist extrem vielseitig und kann auch auf dem Wasser landen. Die Männer werden daher Mühe haben, die 150 000 Dollar teure Propellermaschine ausfindig zu machen. „Repo Man“ Mike Kennedy soll unterdessen im Okeechobee County einen Zwei-Millionen-Dollar-Jet sicherstellen. Doch als er mit dem Luxusflieger abheben will, taucht plötzlich die Polizei auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.