Airport Security USA - Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge vom 15.04.2026: Airport Security USA - Folge 12
42 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Trotz striktem Kontaktverbot möchte ein Mann zu seiner Frau ins Flugzeug steigen - die Beamten müssen sofort handeln. In Atlanta entdecken Fahnder in Videospiel-Verpackungen dreiste Fälschungen. Und in San Francisco glaubt eine Passagierin, Luxusgüter im Wert von 200.000 Dollar einfach „vergessen“ zu können. Sekunden entscheiden, ob Recht und Ordnung triumphieren. Drei Flughäfen, drei heikle Fälle - ein Tag voller Einsätze am Limit.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt