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Airport Security USA

Airport Security USA - Folge 004

WELTFolge vom 20.03.2026
Airport Security USA - Folge 004

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Airport Security USA

Folge vom 20.03.2026: Airport Security USA - Folge 004

42 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Eine junge Frau will am Flughafen von San Francisco ihre Mutter abholen, die aus Chile zu Besuch kommt. Die Tochter kommt direkt und noch etwas bedröhnt von einem Musikfestival. In ihrem Rucksack hat sie Marihuana, das in Kalifornien inzwischen legal ist. Sie macht die ernüchternde Erfahrung, dass an einem internationalen Flughafen andere Gesetze gelten. In Newark befragt ein Ermittler derweil eine Frau aus Ghana, die im Verdacht steht, Teil einer internationalen Bande von Autoschiebern zu sein.

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