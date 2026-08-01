Airport Security USA - Folge 003Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge vom 01.08.2026: Airport Security USA - Folge 003
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Bei den Sicherheitskontrollen amerikanischer Flughäfen gleicht kein Tag dem anderen: In dieser Folge entdecken die Beamten in Newark Marihuana in Kinderspielzeug und in dem Gepäck eines Fluggastes in San Francisco die halluzinogene Droge DMT. Bei der Kontrolle von Jägern aus Afrika sorgen ungewöhnliche Waffen für Aufsehen. Und: Ein Mann, der vor seiner Asylanhörung nach Ghana zurückkehren will, wird aufgehalten.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt