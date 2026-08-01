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Airport Security USA

Airport Security USA - Folge 003

WELTFolge vom 01.08.2026
Airport Security USA - Folge 003

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Airport Security USA

Folge vom 01.08.2026: Airport Security USA - Folge 003

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Bei den Sicherheitskontrollen amerikanischer Flughäfen gleicht kein Tag dem anderen: In dieser Folge entdecken die Beamten in Newark Marihuana in Kinderspielzeug und in dem Gepäck eines Fluggastes in San Francisco die halluzinogene Droge DMT. Bei der Kontrolle von Jägern aus Afrika sorgen ungewöhnliche Waffen für Aufsehen. Und: Ein Mann, der vor seiner Asylanhörung nach Ghana zurückkehren will, wird aufgehalten.

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