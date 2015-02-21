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Alaskan Bush People

Aufgewachsen in der Wildnis

DMAXFolge vom 21.02.2015
Aufgewachsen in der Wildnis

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Alaskan Bush People

Folge vom 21.02.2015: Aufgewachsen in der Wildnis

42 Min.Folge vom 21.02.2015Ab 12

Billy Brown und seine Frau Ami leben seit 30 Jahren in den Wäldern Alaskas. Ihre sieben Kinder wurden in einer Blockhütte ohne Strom und fließendes Wasser geboren. Sie kennen weder Rolltreppen noch Achterbahn. Doch die Familie wurde kürzlich aus ihrer Hütte vertrieben, weil diese auf öffentlichem Grund stand. Nun müssen sich die Browns eine andere Bleibe suchen. Hoch im Norden des Bundesstaates, im Copper River Valley, wollen die Wildnisbewohner ein neues Blockhaus bauen.

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