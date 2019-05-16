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Alaskan Bush People

Die Büffeljagd

DMAXFolge vom 16.05.2019
Die Büffeljagd

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Folge vom 16.05.2019: Die Büffeljagd

43 Min.Folge vom 16.05.2019Ab 12

Um einen Rancher in Idaho bei der Kontrolle seiner Tierbestände zu unterstützen, rücken die Browns zur Büffeljagd aus. Während ein Großteil der Familie die Gewehre klarmacht und sich in der Prärie auf die Lauer legt, bleiben die Brüder Noah und Bam daheim in Washington. Ihre Aufgabe besteht darin, eine überdimensionale Kühlvorrichtung zu konstruieren, in der mehrere Hundert Kilo Büffelfleisch gelagert werden können. Die zündende Idee: Kalte Luft aus einem stillgelegten Minenschacht soll den Riesenkühlschrank auf Temperatur bringen, damit der Fleischvorrat nicht verdirbt!

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