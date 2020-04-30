Alaskan Bush People
Folge vom 30.04.2020: Romantik auf der Ranch
44 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 6
Freundschaft oder feste Freundin? Um mehr über seinen Beziehungsstatus zu Raiven herauszufinden, hat Bear das befreundete Mädel auf die North Star Ranch eingeladen. So lernt Raiven die ganze Familiensippe kennen und kann den alternativen Lebensstil der Browns beschnuppern. Bears Geschwister schalten instinktiv in den Verkupplungsmodus: Gabe bringt seinem ewigen Single-Bruder unwiderstehliche Tanzschritte bei und Schwester Rain versucht das Eis mit einer Session Ziegen-Yoga zu brechen. Parallel dazu bereiten die Kinder eine große Überraschung zum 40sten Hochzeitstag ihrer Eltern vor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.