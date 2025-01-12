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Alien Encounters: Auf der Suche nach der Wahrheit

Der Alien-Stützpunkt

DMAXFolge vom 12.01.2025
Der Alien-Stützpunkt

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Alien Encounters: Auf der Suche nach der Wahrheit

Folge vom 12.01.2025: Der Alien-Stützpunkt

44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Eine Drohne, ein Satellit oder ein außerirdisches Flugobjekt? Indy Riggs hat am 9. Dezember 2021 mit dem Smartphone auf seiner Farm in Kalifornien ein blinkendes Licht gefilmt, das den Abendhimmel überquerte und hinter einer Baumreihe verschwand. Fachleute analysieren das Material. Sie recherchieren in Datenbanken und liefern spannende Fakten zu der Frage, was auf dem 70-sekündigen Video zu sehen ist. Und was hat es mit einem Stück Metall auf sich, das Frank Kimbler in der Nähe von Roswell entdeckt hat? Stammt das Fundstück von einem abgestürzten Ufo?

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