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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 1Folge 10vom 24.06.2026
Chris hasst Lebensmittelkarten

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Alle hassen Chris

Folge 10: Chris hasst Lebensmittelkarten

19 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6

Eigentlich ist es ein großes Glück für die Familie, als Vater Julius Lebensmittelmarken im Wert von 200 Dollar findet. Mutter Rochelle ist es allerdings ziemlich peinlich, mit diesen im Supermarkt zu bezahlen.

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Comedy Central

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