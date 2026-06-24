Staffel 1Folge 10vom 24.06.2026
Chris hasst LebensmittelkartenJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 10: Chris hasst Lebensmittelkarten
19 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6
Eigentlich ist es ein großes Glück für die Familie, als Vater Julius Lebensmittelmarken im Wert von 200 Dollar findet. Mutter Rochelle ist es allerdings ziemlich peinlich, mit diesen im Supermarkt zu bezahlen.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1, Season 3-4: Comedy Central Germany