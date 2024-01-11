Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 4Folge 15vom 11.01.2024
Chris hasst Boxen

Chris hasst BoxenJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 15: Chris hasst Boxen

20 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 6

Nach mehreren Prügelattacken bietet Mr. Thurman Chris an, ihm Boxen beizubringen. Chris soll als Sparringpartner in den Ring. Zögerlich willigt er ein.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Alle Hassen Chris
Comedy Central

Alle Hassen Chris

Alle 1 Staffeln und Folgen