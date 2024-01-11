Staffel 4Folge 15vom 11.01.2024
Chris hasst BoxenJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 15: Chris hasst Boxen
20 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 6
Nach mehreren Prügelattacken bietet Mr. Thurman Chris an, ihm Boxen beizubringen. Chris soll als Sparringpartner in den Ring. Zögerlich willigt er ein.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central