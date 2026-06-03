Staffel 4Folge 17vom 03.06.2026
Chris hasst BombendrohungenJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 17: Chris hasst Bombendrohungen
20 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Chris bekommt von Mr. Thurman einen Denkzettel, als er in seinem Unterricht einen Witz erzählt hat. Er soll die Amtsantrittsrede von William Henry Harrison auswendig lernen, die als längste Rede eines Präsidenten in die Geschichte eingegangen ist.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany