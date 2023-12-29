Staffel 4Folge 6vom 29.12.2023
Alle Hassen Chris
Folge 6: Chris hasst Doc's Freundin
20 Min.Ab 6
Doc tritt kürzer und lässt stattdessen Stacy, seine neue Freundin, zusammen mit Chris im Laden arbeiten. Der hat so seine Probleme mit ihr, da sie ein strenges Regiment führt und ihn sowohl im Laden als auch für private Zwecke ordentlich einspannt.
Alle Hassen Chris
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central