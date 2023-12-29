Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 4Folge 6vom 29.12.2023
Chris hasst Doc's Freundin

Chris hasst Doc's FreundinJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 6: Chris hasst Doc's Freundin

20 Min.Folge vom 29.12.2023Ab 6

Doc tritt kürzer und lässt stattdessen Stacy, seine neue Freundin, zusammen mit Chris im Laden arbeiten. Der hat so seine Probleme mit ihr, da sie ein strenges Regiment führt und ihn sowohl im Laden als auch für private Zwecke ordentlich einspannt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Alle Hassen Chris
Comedy Central

Alle Hassen Chris

Alle 1 Staffeln und Folgen