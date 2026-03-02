Staffel 01 Folge 02 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Alles Liebe
48 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Auch diesmal sind vier Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Christoph sehnt sich nach Zweisamkeit, doch sein extravagantes Aussehen hat die Frauenwelt bislang eher abgeschreckt. Auch Herbert wünscht sich nach seinem Ehe-Aus eine neue Partnerin. Treue und Ehrlichkeit sind ihm dabei besonders wichtig. Und Edith sucht einen aufgeschlossenen Mann, der genauso spirituell ist wie sie.
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Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV