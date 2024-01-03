Auf der Suche nach LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 1: Auf der Suche nach Liebe
46 Min.Folge vom 03.01.2024Ab 6
Vier einsame Herzen wollen zum Start von Staffel 5 ihrer Einsamkeit Lebewohl sagen. Klaus aus Oberösterreich ist leidenschaftlicher Tänzer und wünscht sich eine Partnerin im Alter zwischen 27 und 38 Jahren. Seine Zukünftige kann gerne eigene Kinder in die Beziehung mitbringen. Die Steirerin Daniela träumt von einem "Macher-Typ", für den sie nicht finanziell aufkommen muss. Außerdem wollen sich die Seniorin Birgit Katharina und der 71-Jährige Kärntner Gottfried verlieben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4