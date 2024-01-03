Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 1vom 03.01.2024
46 Min.Folge vom 03.01.2024Ab 6

Vier einsame Herzen wollen zum Start von Staffel 5 ihrer Einsamkeit Lebewohl sagen. Klaus aus Oberösterreich ist leidenschaftlicher Tänzer und wünscht sich eine Partnerin im Alter zwischen 27 und 38 Jahren. Seine Zukünftige kann gerne eigene Kinder in die Beziehung mitbringen. Die Steirerin Daniela träumt von einem "Macher-Typ", für den sie nicht finanziell aufkommen muss. Außerdem wollen sich die Seniorin Birgit Katharina und der 71-Jährige Kärntner Gottfried verlieben.

