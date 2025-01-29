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Alles Liebe

Tanze mit mir in das Glück

ATVStaffel 6Folge 4vom 29.01.2025
Tanze mit mir in das Glück

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Alles Liebe

Folge 4: Tanze mit mir in das Glück

48 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 6

Folge 4 bringt außergewöhnliche Menschen zusammen, die sich trauen, noch einmal nach der großen Liebe zu suchen. Die 65-jährige Herta, die 52-jährige Elena, der 60-jährige Alfred sowie der 49-jährige Martin wagen den nächsten Schritt.

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