Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Der Sprung ins kalte Wasser

93 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gisela Ebert ist von Chefarzt Dr. Schirmer eingeladen worden, sich die Notaufnahme anzuschauen. Sie soll die vakante Stelle der Oberschwester einnehmen. Doch Frau Ebert wird gleich richtig eingespannt. Grund: In dieser Nacht ist die Hölle los. Ein junger Herzinfarktpatient kann gerade noch gerettet werden, der Sänger der Teenie-Band "Bed & Breakfast" muss sich des Ansturms seiner Fans erwehren. Schließlich wird ein Bräutigam mit schweren Verletzungen eingeliefert ... Rechte: Sat.1

