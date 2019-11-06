Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Gefährliche Fracht

Folge 10: Gefährliche Fracht

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Fuhrunternehmer Bodo Müller wird schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Sein Sohn Siggi gibt an, dass Bodo die Treppe hinuntergestürzt ist. Doch schon die erste Diagnose ergibt: Bodo ist schwer misshandelt worden. Nach dreimonatigem Auslandsaufenthalt ist Ralf zurückgekehrt. Endlich kann er seine Verlobte Iris wieder in die Arme schließen - sie bricht mit starken Unterleibsschmerzen zusammen. Die Ärzte diagnostizieren eine Blinddarmentzündung - ein schwerer Irrtum ... Rechte: Sat.1

