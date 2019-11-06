Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Gefährliche FrachtJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 10: Gefährliche Fracht
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Fuhrunternehmer Bodo Müller wird schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Sein Sohn Siggi gibt an, dass Bodo die Treppe hinuntergestürzt ist. Doch schon die erste Diagnose ergibt: Bodo ist schwer misshandelt worden. Nach dreimonatigem Auslandsaufenthalt ist Ralf zurückgekehrt. Endlich kann er seine Verlobte Iris wieder in die Arme schließen - sie bricht mit starken Unterleibsschmerzen zusammen. Die Ärzte diagnostizieren eine Blinddarmentzündung - ein schwerer Irrtum ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1