Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Amok

AmokJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 11: Amok

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Amokläufer hat in einer Tanzschule mit einem Flammenwerfer drei Menschen schwer verletzt. Während die Opfer - unter ihnen Tina - auf der Intensivstation versorgt werden, gibt es einen weiteren Neuzugang, einen erfolglosen Selbstmörder. Nach der OP wird der Mann ebenfalls auf die Intensivstation verlegt. Was noch niemand weiß: Er ist der Amokläufer. Derweil wird bei Corinna eine Schwangerschaft festgestellt. Ihr Vater meint, sie sei noch zu jung und er fordert eine Abtreibung ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen