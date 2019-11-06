Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11: Amok
Ein Amokläufer hat in einer Tanzschule mit einem Flammenwerfer drei Menschen schwer verletzt. Während die Opfer - unter ihnen Tina - auf der Intensivstation versorgt werden, gibt es einen weiteren Neuzugang, einen erfolglosen Selbstmörder. Nach der OP wird der Mann ebenfalls auf die Intensivstation verlegt. Was noch niemand weiß: Er ist der Amokläufer. Derweil wird bei Corinna eine Schwangerschaft festgestellt. Ihr Vater meint, sie sei noch zu jung und er fordert eine Abtreibung ... Rechte: Sat.1
