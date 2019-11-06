Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
MissbrauchtJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 12: Missbraucht
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die achtjährige Constanze Wagner ist in einem Park von einem Unbekannten missbraucht worden. Dr. Schirmer will das Kind möglichst schnell operieren, doch der Vater des Mädchens, ein bekannter TV-Journalist, zögert mit seiner Unterschrift unter die Einverständniserklärung. Gleichzeitig erschwindelt sich der Reporter einer Tageszeitung den Zugang zur Notaufnahme. Er will eine Fotoreportage über das missbrauchte Kind und seine Eltern veröffentlichen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6