Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Missbraucht

MissbrauchtJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 12: Missbraucht

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die achtjährige Constanze Wagner ist in einem Park von einem Unbekannten missbraucht worden. Dr. Schirmer will das Kind möglichst schnell operieren, doch der Vater des Mädchens, ein bekannter TV-Journalist, zögert mit seiner Unterschrift unter die Einverständniserklärung. Gleichzeitig erschwindelt sich der Reporter einer Tageszeitung den Zugang zur Notaufnahme. Er will eine Fotoreportage über das missbrauchte Kind und seine Eltern veröffentlichen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen