Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13: Das Gesicht des Jahres

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im harten Konkurrenzkampf der Schönsten um den Titel "Gesicht des Jahres" sind der Kandidatin Marie die Nerven durchgegangen: Im Affekt hat sie ein Messer gezückt und ihrer Rivalin Nina lebensgefährliche Verletzungen beigebracht. Dr. Maibach und Dr. Brotesser müssen im OP ihr ganzes Können aufbieten, um das Mädchen zu retten... Einen komplizierten Fall bekommt Dr. Schirmer auf den Operationstisch: Ein acht Monate altes Baby, dem ein Schäferhund ins Gesicht gebissen hat ... Rechte: Sat.1

