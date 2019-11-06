Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Das Gesicht des Jahres
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im harten Konkurrenzkampf der Schönsten um den Titel "Gesicht des Jahres" sind der Kandidatin Marie die Nerven durchgegangen: Im Affekt hat sie ein Messer gezückt und ihrer Rivalin Nina lebensgefährliche Verletzungen beigebracht. Dr. Maibach und Dr. Brotesser müssen im OP ihr ganzes Können aufbieten, um das Mädchen zu retten... Einen komplizierten Fall bekommt Dr. Schirmer auf den Operationstisch: Ein acht Monate altes Baby, dem ein Schäferhund ins Gesicht gebissen hat ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6